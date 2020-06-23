Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

Наличие следов хлора и антибиотиков в некоторых образцах куриного филе производства РФ и Белоруссии связано с запоздалыми действиями российских контрольно-надзорных органов. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел член Экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель Гражданского комитета «ЗА честные продукты!» Александр Бражко.

«Практически во всех продуктах питания могут содержаться запрещенные вещества. Это связано с тем, что контрольно-надзорные органы, которые должны заниматься проверкой содержимого продуктов в розничных магазинах и сетях, на сегодняшний день опаздывают. То есть процедура контроля этикетки и содержимого на сегодняшний день носит декоративный характер, нежели реальный», — рассказал эксперт.

Как напомнил Александр Бражко, в случае обнаружения каких-либо отклонений в продукте питания деятельность предприятия останавливается на 4-6 месяцев. Вторая мера наказания — штраф, а если нарушитель продолжает выпускать некачественную продукцию, то это грозит ему закрытием торговой точки. Однако многие производители пускаются на уловки, чтобы избежать наказания.

«Если продукция была приобретена без упаковки, которая имеет защиту от вскрытия, то производитель будет утверждать, что это не его продукция. Если же товар был куплен в защищенной упаковке, то тут производитель объяснит это тем, что качество продукта испортилось из-за жары, температурного режима», — сообщил руководитель Гражданского комитета «ЗА честные продукты!».

Ранее Роскачество исследовало продукцию 13 российских и двух белорусских торговых марок по цене от 225 до 350 рублей за упаковку. В филе девяти торговых марок они обнаружили побочный продукт хлорирования — хлороформ.