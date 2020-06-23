Путин анонсировал новую налоговую систему для иностранных компаний под управлением россиян

Реформа налоговой системы затронет иностранные компании, которые контролируются гражданами России. О грядущих изменениях президент России Владимир Путин сообщил в ходе видеообращения.

Новая система налогообложения упростит работу иностранных предприятий, которые контролируются гражданами России. После принятия проекта бизнесу потребуется платить ежегодно 5 млн рублей — эта стоимость будет фиксированной. Каких-либо надбавок и дополнительной отчетности с предпринимателей требовать не станут.

Новые методы стимулирования предпринимательской деятельности позволят быстрее восстановить экономику после пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства также анонсировал рекордное снижение налоговой ставки для высокотехнологичных компаний из IT-сферы - теперь им потребуется платить всего 3% с прибыли.