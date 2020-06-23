Путин анонсировал новую налоговую систему для иностранных компаний под управлением россиян

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

 ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию

ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию
Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

 Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне

Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

Эксперт «Сильной России» перечислил уловки производителей некачественного мяса

 ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию

ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию
Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

Ливне назвал важной статью Путина о событиях времен Второй мировой войны

 Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне

Власти Петербурга продолжают сдерживать рост коммунальных тарифов на минимальном уровне
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
17:59   23 Июня 2020
Экономика

Путин анонсировал новую налоговую систему для иностранных компаний под управлением россиян

Путин анонсировал новую налоговую систему для иностранных компаний под управлением россиян

Реформа налоговой системы затронет иностранные компании, которые контролируются гражданами России. О грядущих изменениях президент России Владимир Путин сообщил в ходе видеообращения.

Новая система налогообложения упростит работу иностранных предприятий, которые контролируются гражданами России. После принятия проекта бизнесу потребуется платить ежегодно 5 млн рублей — эта стоимость будет фиксированной. Каких-либо надбавок и дополнительной отчетности с предпринимателей требовать не станут.

Новые методы стимулирования предпринимательской деятельности позволят быстрее восстановить экономику после пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства также анонсировал рекордное снижение налоговой ставки для высокотехнологичных компаний из IT-сферы - теперь им потребуется платить всего 3% с прибыли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #налогообложение #реформы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...