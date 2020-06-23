Налог на прибыль для российских IT-компаний снизится до 3%

Правительство России снизит ставку на прибыль до 3% для компаний, работающих в сфере IT-технологий, сообщил лидер страны Владимир Путин.

Размер налога ранее составлял 20% от суммы доходов IT-компаний, отметил президент. Он также подчеркнул, что снижение налога до 3% сделает его самым маленьким в мире.

Путин ранее подписал закон о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля. Нововведения предусматривают значительное повышение уровня жизни в стране. К примеру, качество медицины в государстве и ее доступность ощутимо улучшатся, а пенсионные выплаты будут в обязательном порядке ежегодно проходить процедуру индексации.