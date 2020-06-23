Путин рассказал, в каком случае будут приняты поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию страны будут приняты только в том случае, если их одобрят россияне.

Во время своего видеообращения к гражданам страны глава государства пояснил, при каких обстоятельствах будут приняты поправки к Конституции. Он отметил, что для принятия такого важного решения необходимая полная поддержка граждан страны и их одобрение. По словам Путина, только сплотившись Россия сможет преодолеть все возникающие проблемы и наверстать упущенное.

Президент также подчеркнул, что страна миновала самый тяжелый период эпидемии, из которого вышла с самой низкой статистикой смертности от COVID-19 в мире. Однако инфекция еще не отступила, поэтому важно продолжать меры по профилактике распространения заболевания.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным. Среди изменений в Основной закон страны, в частности, значатся предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка.