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17:56   23 Июня 2020
Общество

Путин рассказал, в каком случае будут приняты поправки в Конституцию

Путин рассказал, в каком случае будут приняты поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию страны будут приняты только в том случае, если их одобрят россияне.

Во время своего видеообращения к гражданам страны глава государства пояснил, при каких обстоятельствах будут приняты поправки к Конституции. Он отметил, что для принятия такого важного решения необходимая полная поддержка граждан страны и их одобрение. По словам Путина, только сплотившись Россия сможет преодолеть все возникающие проблемы и наверстать упущенное.

Президент также подчеркнул, что страна миновала самый тяжелый период эпидемии, из которого вышла с самой низкой статистикой смертности от COVID-19 в мире. Однако инфекция еще не отступила, поэтому важно продолжать меры по профилактике распространения заболевания.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным. Среди изменений в Основной закон страны, в частности, значатся предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Яна Либерман
#путин #поправки #конституция

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