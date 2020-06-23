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17:53   23 Июня 2020
Общество

Путин поручил выделить еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

Путин поручил выделить еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы правительство перечислило в регионы страны еще 100 млрд рублей для борьбы с пандемией коронавируса.

Это дополнительные средства из федерального бюджета. Ранее уже были перечислены в субъекты Российской Федерации 200 млрд рублей для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией, напомнил президент. Теперь региональные власти смогут получить допподдержку. Владимир Путин только что закончил телевизионное обращение к гражданам России, посвященное вопросам преодоления последствий пандемии и дальнейшего развития страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #правительство #регионы

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