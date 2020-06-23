Путин поручил выделить еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы правительство перечислило в регионы страны еще 100 млрд рублей для борьбы с пандемией коронавируса.

Это дополнительные средства из федерального бюджета. Ранее уже были перечислены в субъекты Российской Федерации 200 млрд рублей для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией, напомнил президент. Теперь региональные власти смогут получить допподдержку. Владимир Путин только что закончил телевизионное обращение к гражданам России, посвященное вопросам преодоления последствий пандемии и дальнейшего развития страны.