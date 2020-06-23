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17:50   23 Июня 2020
Общество

Путин инициировал введение налогового режима для самозанятых

Путин инициировал введение налогового режима для самозанятых

Налоговый режим на профессиональный доход могут ввести с 1 июля. С таким предложением в ходе телеобращения к соотечественникам выступил президент страны Владимир Путин.

Глава государства инициировал введение налогового режима для самозанятых по всей стране со следующего месяца. Получить такой статус, по словам Путина, можно будет в каждом регионе России.

НПД смогут применять исключительно физические лица, доходы которых за календарный год не превысили 2,4 миллиарда рублей. Эксперты по внедрению профессионального дохода проводили тестирование в некоторых регионах страны с 1 января. Систему в итоге стали применять в 23 субъектах РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #обращение #самозанятые #налоговый режим

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