Путин инициировал введение налогового режима для самозанятых

Налоговый режим на профессиональный доход могут ввести с 1 июля. С таким предложением в ходе телеобращения к соотечественникам выступил президент страны Владимир Путин.

Глава государства инициировал введение налогового режима для самозанятых по всей стране со следующего месяца. Получить такой статус, по словам Путина, можно будет в каждом регионе России.

НПД смогут применять исключительно физические лица, доходы которых за календарный год не превысили 2,4 миллиарда рублей. Эксперты по внедрению профессионального дохода проводили тестирование в некоторых регионах страны с 1 января. Систему в итоге стали применять в 23 субъектах РФ.