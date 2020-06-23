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17:44   23 Июня 2020
Политика

Путин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье

Путин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.

Российский лидер также отметил, что льготную ипотеку уже оформили более 45 тысяч семей.

"Можно, можно, оказывается, строить дома быстрее", — подчеркнул глава государства.

Согласно указу Путина, с 25 июня по 1 июля россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Большая часть из них направлена на улучшение жизни граждан страны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #льготная ипотека

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