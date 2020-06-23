Путин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.

Российский лидер также отметил, что льготную ипотеку уже оформили более 45 тысяч семей.

"Можно, можно, оказывается, строить дома быстрее", — подчеркнул глава государства.

Согласно указу Путина, с 25 июня по 1 июля россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Большая часть из них направлена на улучшение жизни граждан страны.