Путин заявил о еще одной выплате детского пособия в июле

Правительство России еще раз выплатит по десять тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, сообщил глава государства Владимир Путин.

Выплата будет производиться на каждого ребенка, отметил президент. Он также добавил, что пособие будет переведено в автоматическом порядке тем, кто уже ранее направлял заявление и получал выплату. Путин подчеркнул, что граждане, ранее не обращавшиеся за пособием, могут сделать это в дистанционном режиме или через отделения пенсионного фонда.

Расширение социальной поддержки предусматривается в поправках к Конституции РФ. Нововведения, в частности, гарантируют обязательную индексацию пенсий каждый год, соблюдение всех прав трудящихся, улучшения качества и доступности медуслуг, а также прочие коррективы, которые положительно повлияют на уровень жизни в России. Голосование по поправкам начнется с 25 июня и завершится 1 июля.