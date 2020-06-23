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17:39   23 Июня 2020
Общество

Путин: глубину вызванного COVID-19 кризиса в РФ еще только предстоит оценить

Путин: глубину вызванного COVID-19 кризиса в РФ еще только предстоит оценить

Глубина кризиса, который наступил в России на фоне пандемии коронавируса, пока не оценена. Это еще только предстоит сделать в будущем, сказал президент страны Владимир Путин в своем телеобращении к населению.

Глубину кризиса в РФ, который вызвала пандемия коронавируса, еще предстоит оценить, заявил в телеобращении к населению президент РФ Владимир Путин.

Глава государства признал, что уровень безработицы в стране все же вырос в период ограничений, но в будущем году рынок труда РФ необходимо полностью восстановить, подчеркнул он.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #безработица #коронавирус

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