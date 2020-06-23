Политолог указал на особый статус экс-лидера Киргизии в «деле Батукаева»

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по одному из самых громких дел в истории независимого Кыргызстана — незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов рассказал, что вне зависимости от юридической составляющей этот случай вызывает вопросы с точки зрения политологии.

«Все же понимают, что экс-президент слишком уязвим для разного рода преследований. Слишком много желающих отомстить или свести счеты. Любой бывший президент — это всегда потенциальная угроза внутри страны, как минимум потому, что он слишком много знает, поскольку имел доступ ко всем тайнам государства. Вот что интересно с точки зрения политической науки», — подчеркнул эксперт.

Практически во всех странах существует положение, гарантирующее экс-президенту неприкосновенность. Бывший лидер государства не подвержен традиционным формам и методам уголовного преследования. Неприкосновенность можно снять путем голосования в парламенте страны или специальной комиссии.

Любое возбуждение уголовного дела в отношении такой крупной политической фигуры должно быть обосновано гораздо обстоятельнее, чем аналогичное уголовное дело в отношении обычного гражданина. Справедливость решения киргизского суда могут оценивать только профессионалы с полным знанием всех деталей дела, напомнил Старовойтов.

Неприкосновенности Атамбаева лишили в июне 2019 года. Снятие неприкосновенности сначала одобрил генпрокурор страны, а после за это проголосовали депутаты парламента Киргизии, 106 — за, и шестеро — против.

Нарынский городской суд 9 апреля 2013 года досрочно освободил криминального авторитета Азиза Батукаева на основании заключения медиков. Врачи утверждали, что он «страдает неизлечимым заболеванием».

Позже в причастности к освобождению Батукаева обвинили четырех «эксов»: бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего директора Национального гематологического центра Абдухалима Раимжанова, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву и бывшего советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. В МВД Киргизии сообщали, что материалы «дела Батукаева» собраны в 451 том.

Изначально Атамбаев проходил по делу как свидетель. Позже ему предъявили обвинение в коррупции. В августе 2019 года представители генпрокуратуры заявили, что Алмазбека Атамбаева обвиняют также в захвате заложников, убийстве, насилии в отношении правоохранительных органов и массовых беспорядках.