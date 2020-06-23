ОП РФ готовит наблюдателей опровергать фейки о голосовании по поправкам в Конституцию

Общественная палата обучает наблюдателей к голосованию по конституционным поправкам. Желающих много, но никому без причины не отказывают: главное — правильно заполнить документы.

В Общественной палате готовы к большому количеству фейковых новостей о голосовании, но надеются, что провокаций не будет, рассказал член ОП РФ Максим Григорьев «Политике сегодня».

«Мы готовы к тому, что может появиться большое количество фейк-новостей, как и всегда во время голосования появлялось. Мы знаем организации, ресурсы, которые специализируются на этом. Мы будем связываться с нашими наблюдателями в режиме онлайн и узнавать, что происходит на участках, чтобы обнаруживать какие-то проблемные вопросы и стараться их сразу поменять, предотвратить нарушения», — поделился Григорьев.

Если в медиа и соцсетях будет появляться фейковая информация, то в ОП намерены сразу ее опровергать, руководствуясь информацией от наблюдателей.

Тем, кто заполнил документы без ошибок, ОП не отказывала в праве стать общественными наблюдателями, уверяет Григорьев. Но есть примеры, когда граждане подавали документы с перепутанными паспортными данными, или совсем без них.

«Вот тогда эти люди, по закону, не могут получить статус общественного наблюдателя. Но у них еще остается такая возможность: некоторые из граждан во второй, третий раз подавали уже правильные документы — они стали наблюдателями», — объясняет общественник.

Что касается регионов, подчеркивает Григорьев, чаще всего невыдача направления для общественного наблюдения связана с ошибками в поданных документах. Либо желающие не проходили по требованиям закона: те, у кого нет российского гражданства, или же несовершеннолетние.

Число наблюдателей на голосовании по Конституции в Москве не будет ограничено. Все наблюдатели от ОП РФ будут снабжены средствами индивидуальной защиты от COVID-19, заявлял ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.