Путин предложил повысить налог для обеспеченных россиян с 2021 года

Российский лидер Владимир Путин в ходе сегодняшнего телеобращения к соотечественникам инициировал повышение ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами.

Президент России предложил повысить налог для россиян с доходами более 5 миллионов рублей в год до 15% с 1 января 2021 года. Сейчас ставка НДФЛ для богатых граждан РФ составляет 13%.

По словам главы государства, повышение налога для обеспеченных россиян даст бюджету дополнительно 60 миллиардов рублей. Эти средства необходимо будет защитить от нецелевого использования, направив на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, подчеркнул Путин.