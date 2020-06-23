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17:30   23 Июня 2020
Общество

Путин предложил повысить налог для обеспеченных россиян с 2021 года

Путин предложил повысить налог для обеспеченных россиян с 2021 года

Российский лидер Владимир Путин в ходе сегодняшнего телеобращения к соотечественникам инициировал повышение ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами.

Президент России предложил повысить налог для россиян с доходами более 5 миллионов рублей в год до 15% с 1 января 2021 года. Сейчас ставка НДФЛ для богатых граждан РФ составляет 13%.

По словам главы государства, повышение налога для обеспеченных россиян даст бюджету дополнительно 60 миллиардов рублей. Эти средства необходимо будет защитить от нецелевого использования, направив на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, подчеркнул Путин.

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Автор: Илья Романович
#путин #налог #ндфл #повышение

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