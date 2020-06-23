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17:21   23 Июня 2020
Общество

Путин заявил о важности вакцины от коронавируса

Путин заявил о важности вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин прокомментировал важность создания вакцины от COVID-19.

Глава государства подчеркнул, что стране удалось "заставить эпидемию отступить". Во время своего видеообращения к гражданам страны он рассказал о важности создания лекарства от заболевания.

"Вакцина важна, но она не панацея", — объяснил Путин.

Президент заявил, что вирус по-прежнему представляет угрозу для здоровья, поэтому важно продолжать соблюдать меры по профилактике заболевания. Путин попросил граждан оставаться бдительными, пока в стране не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Он отметил, что на данный момент 14 научных центров работают над созданием лекарства. Однако после ее появления потребуется еще какое-то время, чтобы убедиться в ее безопасности для людей. Глава государства отметил, что российское здравоохранение может реагировать на экстренную ситуацию и наращивать свои силы.

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Автор: Василий Пименов
#путин #коронавирус

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