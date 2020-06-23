Путин: россияне не растерялись, найдя достойный ответ COVID-19

Население России смогло ответить на угрозу коронавируса нового типа, не растерявшись перед опасностью, считает российский лидер Владимир Путин.

Пандемия COVID-19 разделила время на до и после, отметил президент РФ в ходе своего обращения к гражданам России. Он подчеркнул, что российские власти внимательно следили за ситуацией и прогнозировали все возможные варианты развития событий еще в самом начале распространения инфекции. Путин отметил, что своевременное определение очагов заболевания у границ страны и введение соответствующих мер по борьбе с COVID-19 позволило отсрочить пик эпидемии и выиграть необходимое время для спасения десятков жизней россиян.

Улучшение качества и доступности медицины гарантируется поправками к Конституции РФ, голосование по которым назначено с 25 июня до 1 июля.