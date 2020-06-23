Путин рассказал, как меры по борьбе с COVID-19 спасли десятки тысяч жизней

Принятые ограничения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции смогли спасти жизни десяткам тысяч россиян, заявил глава государства Владимир Путин.

Во время своего видеообращения к гражданам страны президент России Владимир Путин рассказал о мерах борьбы с эпидемией. Он заявил, что благодаря своевременно принятым и строгим мерам в стране удалось избежать большого количества смертей. Статистика по смертности от COVID-19 в России самая низкая во всем мире.

"Главное тут — готовиться использовать полученный резерв времени, чтобы консолидировать свои резервы", — сообщил Путин.

Он также подчеркнул, что современный мир взаимосвязан, и поэтому оградить себя от инфекции полностью нельзя. Он добавил, что объявление о нерабочих дня в стране было сделано своевременно и обоснованно.