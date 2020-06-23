Орджоникидзе сравнил мемуары Болтона с телешоу для домохозяек

Книгу экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона можно сравнить с непорядочным шоу для домохозяек, заявил экс-заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Мемуары Болтона можно назвать "стиркой нижнего белья Белого дома". По мнению Орджоникидзе, описание событий от лица Болтона выглядят непорядочно и неприлично, пишет РИА Новости.

В книге Болтона слишком много субъективного, неэтичного и опущенного до уровня домохозяйки: кто как на кого посмотрел, кто что хотел, говорит Орджоникидзе. Многие дипломаты выпускали мемуары, но в них говорилось о межгосударственных отношениях, и это действительно было интересно читать, а то, что выпустил Болтон, — некрасиво и основано на догадках, утверждает экс-заместитель генсека ООН. Ажиотаж появился, потому что народ интересуется мелкими человеческими отношениями, о которых неприлично писать дипломату, резюмировал Орджоникидзе.