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17:11   23 Июня 2020
Политика

Орджоникидзе сравнил мемуары Болтона с телешоу для домохозяек

Орджоникидзе сравнил мемуары Болтона с телешоу для домохозяек

Книгу экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона можно сравнить с непорядочным шоу для домохозяек, заявил экс-заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Мемуары Болтона можно назвать "стиркой нижнего белья Белого дома". По мнению Орджоникидзе, описание событий от лица Болтона выглядят непорядочно и неприлично, пишет РИА Новости.

В книге Болтона слишком много субъективного, неэтичного и опущенного до уровня домохозяйки: кто как на кого посмотрел, кто что хотел, говорит Орджоникидзе. Многие дипломаты выпускали мемуары, но в них говорилось о межгосударственных отношениях, и это действительно было интересно читать, а то, что выпустил Болтон, — некрасиво и основано на догадках, утверждает экс-заместитель генсека ООН. Ажиотаж появился, потому что народ интересуется мелкими человеческими отношениями, о которых неприлично писать дипломату, резюмировал Орджоникидзе.

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Автор: Василий Пименов
#болтон #мемуары #орджоникидзе

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