Путин поблагодарил россиян за достойное прохождение опасного этапа эпидемии

Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам, мужественно прошедшим самый опасный период эпидемии коронавируса в стране.

Он отметил достоинство граждан России и взаимную поддержку, которая помогла пережить это непростое время. Также Путин поблагодарил россиян за стойкость, несмотря на неудобства режима самоизоляции. Президент особенно подчеркнул благородство волонтеров и добровольцев, которые заботились о пожилых людях, находящихся в группе риска тяжелого течения COVID-19.