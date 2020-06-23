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17:09   23 Июня 2020
Общество

Путин поблагодарил россиян за достойное прохождение опасного этапа эпидемии

Путин поблагодарил россиян за достойное прохождение опасного этапа эпидемии

Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам, мужественно прошедшим самый опасный период эпидемии коронавируса в стране.

Он отметил достоинство граждан России и взаимную поддержку, которая помогла пережить это непростое время. Также Путин поблагодарил россиян за стойкость, несмотря на неудобства режима самоизоляции. Президент особенно подчеркнул благородство волонтеров и добровольцев, которые заботились о пожилых людях, находящихся в группе риска тяжелого течения COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#путин #самоизоляция #коронавирус #COVID-19

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