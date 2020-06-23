В МИД Сирии выступили в поддержку ЛНА и "Каирской декларации"

Власти Сирии полностью поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА), а также позицию Египта по мирному урегулированию ситуации в Ливии, сообщил глава сирийского МИД Валид аль-Муаллем.

Правительство САР готово поддержать инициативы Каира по разрешению ливийского кризиса, несмотря на любую позицию египетских властей по отношению к ситуации в Сирии, передает информационное агентство SANA слова Муаллема. Он добавил, что Дамаск разделяет взгляды братского народа Египта, готового встать на защиту своего государства и всего арабского мира.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси провел в начале июня переговоры с главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом и командующим ЛНА Халифой Хафтаром по вопросу ливийского кризиса. По итогам встречи была подписана "Каирская декларация", в которой содержатся шаги по политическому разрешению конфликта в Ливии. Россия и США одобрили документ, который также был поддержан рядом государств Евросоюза и арабских стран. Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии высказались против инициативы.