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16:53   23 Июня 2020
Экономика

ЦБ обнаружил нарушения в полисах страховки от коронавируса

ЦБ обнаружил нарушения в полисах страховки от коронавируса

Многие компании начали включать коронавирус в свои полисы, предлагая клиентам застраховаться от распространения инфекции. Подобные договоры могут составляться с ошибками, к такому выводу пришли эксперты Банка России.

Страховые компании начинают активно продвигать договоры, которые включают пункт о материальной защите клиента, пострадавшего от коронавирусной инфекции. При этом условия составлены таким образом, что выплаты могут быть отменены или задержаны на продолжительный срок. Подобная политика в сложившихся условиях недопустима, отметили в Центробанке.

Мониторинг условий компаний показал, что многие организации оформляют страховку по коронавирусу с оговоркой о невозможности перечисления средств в случае форс-мажорных обстоятельств. При этом одной из причин отказа от выплат становится сама пандемия COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#россия #страховка #центробанк рф #коронавирус

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