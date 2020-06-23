Гришаков рассказал об особенностях работы с малолетними преступниками

Гуманизация законодательства по отношению к подростковой преступности развращает и порождает чувство безнаказанности. В работе с малолетними нарушителями закона нужно перенимать не только советский, но и современный европейский опыт.

С таким заявлением на пресс-конференции «Они же дети. Что делать с малолетними преступниками?», которая прошла во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», выступил бывший оперуполномоченный уголовного розыска Игорь Гришаков.

По его словам, существует ряд особенностей, о которых необходимо помнить при работе с детьми-преступниками. Например, в отсутствии несовершеннолетнего проводить любые оперативно-розыскные мероприятия, а допрашивать подростка можно лишь в присутствии родителей, и, если он учащийся, педработника.

«С моей точки зрения сотрудника полиции, который непосредственно работал с малолетними преступниками, я резко отрицательно отношусь к гуманизации. Это развращает и позволяет себя чувствовать безнаказанным, — подчеркнул Гришаков. – Если на улице открыто похищает взрослый, он садится на 6 лет. У меня 2 малолетних (одному 18 через пару месяцев, другому через полгода) Отобрали у девочки фотоаппарат – отделались штрафом».

При этом бывший оперативник напомнил о давней истории, когда еще в советские времена 11-летнирй совершил тяжкое преступление, и его, в виде исключения, приговорили чуть ли не к высшей мере наказания – расстрелу.

В современном законе, по его словам, также необходимо очень жестко прописать возможность применения исключительных мер.

«У нас сейчас вводятся повсеместно суды присяжных. Если суд будет принимать решение не только по малолетним, но и по взрослым, но опираясь на квалифицированное мнение большинства, — отметил Гришаков. — «Они же дети» не применимо в таких случаях».

В заключение выступления эксперт призвал исходить из профилактики теской преступности. По его словам, он еще застал пионерию, когда дети были заняты и им некогда было бегать по ворам и «кричать АУЕ».