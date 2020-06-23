Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил отправлять на 10 лет за решетку любого, кто портит или разрушает американские памятники. Глава Белого дома заявил, что уже отдал соответствующий приказ федеральному правительству. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер усомнился в том, что поручение Трампа будет исполнено, так как памятники находятся в ведении местного самоуправления.

«Памятники находятся в распоряжении муниципальных органов. Они устанавливают правила, с юридической точки зрения никаких претензий быть не может. Палата представителей никогда за это не проголосует, за то, чтобы ограничить права муниципалитетов в этой области. Здесь даже не разные штаты, здесь разные города, и в каждом свои правила», — объяснил эксперт.

Категоричное решение проблемы вандализма американский лидер предложил на фоне массовых протестов. В своем Twitter Трамп написал, что исключений не будет – все преступники отправятся за решетку.

Ранее глава Белого дома также требовал ввести тюремное заключение на один год для тех, кто сжег американский флаг. Согласно решению Верховного суда США, сожжение государственного флага позволяется, поскольку это является формой выражения свободы слова и протеста. Они гарантированы американцам Первой поправкой к Конституции страны.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда надевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

Случай спровоцировал волну протестов, которая разрослась по крупнейшим городам США и перекинулась в том числе на другие страны. Так, протесты Black Lives Matter проходят в Японии и некоторых странах ЕС.