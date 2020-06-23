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16:48   23 Июня 2020
Россия

Кошкин: малолетние преступники такими не рождаются

Кошкин: малолетние преступники такими не рождаются

Несовершеннолетние преступники, даже если они совершили ужасные, отвратительные поступки, такими не родились, и, вместо того, чтобы ужесточать наказания, нужно заниматься профилактикой.

Такое мнение в рамках пресс-конференции на тему «Они же дети. Что делать с малолетними преступниками?», которую во вторник провела Медиагруппа «Патриот», высказал ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин.

По словам юриста, государство должно брать на контроль семьи, в которых воспитывались подростки, совершившие преступление, так как каждый третий несовершеннолетний преступник нигде не учился и не работал. До 70% от общего числа привлеченных к ответственности подростков находились в состоянии опьянения – алкогольного или наркотического, при этом возраст первой пробы за последние пять лет резко снизился с 17 лет до 12,5. С этим, подчеркнул Кошкин, необходимо бороться.

«Я возможно не против сокращения возраста привлечения к уголовной ответственности, но только в случае, если этими заключенными будут реально заниматься, — добавил юрист. — За каждое преступление должно следовать наказание, безнаказанность порождает следующие преступления, как правило, более тяжкие».

Кошкин: малолетние преступники такими не рождаются

При этом Александр Кошкин согласился с тем, что излишняя гуманизация приводит к росту числа преступлений. Например, он обратил внимание на абсурдность нынешней ситуации, когда по статье 111, предусматривающей ответственность за нанесение тяжкого вреда здоровью, нет нижней границы наказания. По словам юриста, подобного больше нет ни в одном уголовном кодексе.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #ответственность #подростки #преступники #неблагополучные семьи #подростковая преступность

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