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16:23   23 Июня 2020
Экономика

Россия и Турция могут возобновить авиасообщение с 15 июля

Россия и Турция могут возобновить авиасообщение с 15 июля

Турецкая сторона предложила России восстановить полеты в обоих направлениях с 15 июля, сообщил посол республики в Москве Мехмет Самсар.

Дипломат напомнил, что из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, авиасообщение было приостановлено в конце марта. Власти двух стран тесно контактируют по этому вопросу, учитывая спад пандемии и приближение туристического сезона. Окончательная дата до сих пор не определена, Анкара ждет ответа от российских коллег, цитирует Самсара "Интерфакс".

Российские авиаперевозчики рассматривали сценарий, при котором с середины июля они могут вернуть рейсы сначала в страны ЕАЭС и СНГ, а затем на условиях взаимности и по остальным международным направлениям.

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Автор: Илья Романович
#турция #авиасообщение #авиаперевозки #пандемия #посол турции #самсар

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