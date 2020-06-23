Главный конкурент Махонина на выборах главы Пермского края — это Махонин

Главный конкурент врио главы Пермского края Дмитрия Махонина на предстоящих в сентябре губернаторских выборах — это он сам. Такое мнение «Политике сегодня» высказал политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Если он не допустит ошибок, то ничего ему не грозит. Тем более за него вступилась "Единая Россия", может на финише даже "Яблоко" его поддержит», – заявил эксперт.

Партия «Яблоко» уже поддерживала Махонина: в 2016 году тогда еще 33-летний начинающий политик пытался пройти в Госдуму как представитель демократов и даже возглавлял региональный список. Однако яблочники на выборах не набрали больше 5% голосов. Заручившись медийной поддержкой «Единой России», на досрочные выборы пермского губернатора в сентябре 2020 года Махонин идет как самовыдвиженец. Это верная стратегия, считает пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.

«В "Яблоке" идут своеобразные пертурбации, что на федеральном уровне, что в регионе. Партия находится не в лучшем состоянии в Перми. И понятно, что Махонину вешать на себя ярлык и идти от этой партии не стоит. Человек, которого одобрил президент не может баллотироваться от партии, которая не воспринимает основные посылы правительства и говорит противоположное», — прокомментировал «Политике сегодня» эксперт.

По оценке Логинова, врио главы эффективно справился с первым серьезным вызовом — коронавирусом. Пермский край — в списке наиболее благополучных регионов по заболеваемости (75-е место по России): за последние сутки выявлено 64 новых случая, всего (на 23 июня) заболевших 3266.

Как самовыдвиженцу Махонину придется заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов, и собрать подписи избирателей — 1% от общего числа (около 20 тысяч). С прохождением муниципального фильтра могут возникнуть трудности, допустил Калачев.

«Махонину никто не бросает вызов, но и поддерживать его никто не спешит. Он был встречен политиками не очень тепло. На фоне предыдущих губернаторов он, конечно, выглядит вполне позитивно. Но Махонину нужно выстраивать отношения с элитой, что не так просто. И также выстраивать отношения с населением. А далеко не всегда запросы элит и общества совпадают, чаще даже разнятся», — отметил Константин Калачев.

Недавно Дмитрий Махонин, который был назначен врио губернатора в феврале 2020 года, предпринял попытку объединить политические и общественные силы края, издав Манифест об общественном согласии. Декларация призывала «преодолеть кризис, уйти от бессмысленного противоборства и найти решения проблем, стоящих перед жителями края». Однако политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что эта попытка оказалась неудачной.

«Он объявил манифест общественного согласия. Только на него никто не среагировал, кроме мелких партий, которые за собой не имеют сильной поддержки. Он допустил ошибку, потому что все-таки должна быть свобода выбора. Он пока не показал себя лидером, чтобы вокруг него все объединялись», — высказал мнение политтехнолог.

Помимо Дмитрия Махонина свои кандидатуры на пост губернатора Пермского края выдвинули еще 5 кандидатов:

Евгений Козлов . Бывший директор предприятия по производству товаров бытовой химии «Хенкель-Пемос» и заместитель председателя регионального отделения «Патриотов России».

. Бывший директор предприятия по производству товаров бытовой химии «Хенкель-Пемос» и заместитель председателя регионального отделения «Патриотов России». Олег Постников. Руководитель партийной фракции в краевом Законодательном собрании. Он выдвинулся от ЛДПР.

Ксения Айтакова. Первый секретарь краевого комитета партии. Представит партию КПРФ.

Александр Репин. Представитель партии «Справедливая Россия», гендиректор компании-застройщика «Сатурн-Р».

Последний, по мнению политолога Константина Калачева, может составить серьезную конкуренцию действующему врио.

«Он более серьезный конкурент, но тоже идет на выборы не для того, чтобы выиграть. Возможно, он хочет актуализировать себя и свою партию на будущее», — считает политолог Константин Калачев.

Баллотироваться на пост губернатора Пермской области также выразили свое желание представитель «Партии роста» Антон Любич и экономист Павел Анохин. Личности неизвестные большинству жителей Перми и не зарекомендовавшие себя умелыми политиками, как считают эксперты.

Несмотря на то, что в этом году Антон Любич помог пермским ТСЖ и киоскерам отстоять права в Верховном суде РФ, он долго не проявлял политической активности и пропал из местной повестки СМИ.

Тоже самое касается и Павла Анохина. В региональной политике он много лет не проявлял никакой активности. В 2006 году Анохин баллотировался в мэры Перми. Но он так же, как и Александр Репин, по итогам голосования набрал меньше процентов и занял второе место, проиграв члену партии «Единая Россия» Игорю Шубину.

Досрочные выборы в Пермском крае состоятся 13 сентября. Процесс выдвижения продлится до 5 июля, прием документов на следующий этап — регистрацию кандидатов — пройдет до 29 июля.