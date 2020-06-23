Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций
Сведения о якобы российском беспилотнике в Ливии, которые содержатся в докладе группы экспертов ООН, не соответствуют действительности. Об этом сообщил РИА Новости директор международных организацией МИД РФ Петр Ильичев.
В докладе ООН утверждалось, что в Ливии якобы присутствует российский военный контингент, а также вооружение из РФ. Позже данная информация была опровергнута.
"Непонятно, почему обнаруженному в Ливии беспилотнику эксперты приписывают российское происхождение, хотя его конструкционные характеристики свойственны производителю одной из соседних с Россией стран. В то же время техника, давно находящаяся в Ливии, выдаётся за недавние поставки", — обратил внимание Ильичев.
Представитель МИД РФ также указал на инцидент с сирийскими наемниками, которых эксперты ООН пытались выдать за бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА).
Турция и США периодически делают вбросы о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии, не предоставляя никаких доказательств. Подобные фейки в первую очередь направлены на то, чтобы оправдать вмешательство Анкары и Вашингтона в дела североафриканского государства.