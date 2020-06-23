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16:05   23 Июня 2020
Политика

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Сведения о якобы российском беспилотнике в Ливии, которые содержатся в докладе группы экспертов ООН, не соответствуют действительности. Об этом сообщил РИА Новости директор международных организацией МИД РФ Петр Ильичев.

В докладе ООН утверждалось, что в Ливии якобы присутствует российский военный контингент, а также вооружение из РФ. Позже данная информация была опровергнута.

"Непонятно, почему обнаруженному в Ливии беспилотнику эксперты приписывают российское происхождение, хотя его конструкционные характеристики свойственны производителю одной из соседних с Россией стран. В то же время техника, давно находящаяся в Ливии, выдаётся за недавние поставки", — обратил внимание Ильичев.

Представитель МИД РФ также указал на инцидент с сирийскими наемниками, которых эксперты ООН пытались выдать за бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА).

Турция и США периодически делают вбросы о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии, не предоставляя никаких доказательств. Подобные фейки в первую очередь направлены на то, чтобы оправдать вмешательство Анкары и Вашингтона в дела североафриканского государства.

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Автор: Юлия Яковлева
#оон #ливия #мид рф

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