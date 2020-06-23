Ветеран МУРа заявил, что в России суды слишком лояльны к малолетним преступникам

За последние годы, по данным статистики, в России резко увеличилось число тяжких преступлений, совершенных малолетними, при этом суды в нашей стране очень лояльно относятся к детской преступности.

Об этом во вторник рассказал ветеран МУРа, полковник в запасе, руководитель Ассоциации профсоюзов полиции Алексей Лобарев, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на пресс-конференции «Они же дети. Что делать с малолетними преступниками?».

По мнению Лобарева, лояльное отношение судов к детской преступности становится огромной проблемой, так как уже сейчас это привело к заметному увеличению случаев нанесения тяжких телесных преступлений несовершеннолетними. При этом на учет у нас ставится много, примерно 127 тысяч подростков.

При этом эксперт отметил, что с детьми и подростками сейчас мало занимаются, поэтому те много времени проводят в интернете, где сильно распространены протестные движения.

«67 процентов таких преступлений совершают подростки в возрасте от 16 до 17 лет, которые бездельничают, не знают чем заняться, — напомнил Лобарев. — Мы же не можем, как раньше, комсомол, молодежные формирования, особенно в глубинке. А надо ими заниматься».

Также ветеран МУРа добавил, что часто бывает в колониях для несовершеннолетних и видит, как те раскаиваются и жалеют о том, что, поддавшись коллективному влиянию, совершили преступление. Более 40% подростковых преступлений, по его словам, совершается именно в группе, но, когда дело доходит до следствия, адвокат советует подростку взять вину на себя, чтобы смягчить наказание, так как получается, что он действовал один. И подростки этим «с удовольствием» пользуются.

«Но когда наступает ответственность, они плачут, просят прощения, но группа их засасывает», — добавил Лобарев.

Кроме того, эксперт указал на то, что каждое девятое подростковое преступление совершается в состоянии опьянения.