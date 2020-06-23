Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Россия пострадает от кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, в меньшей степени, чем многие другие страны, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Выступая в Госдуме, она отметила, что и российский, и мировой ВВП неизбежно упадет, но потери РФ окажутся не такими серьезными, особенно по сравнению с тем, что происходило во время глобального спада 2007–2009 годов. Действующий прогноз предполагает снижение ВВП РФ на 4–6% в нынешнем году. Это тоже можно считать достаточно глубоким кризисом, и все же с учетом обстоятельств у России наблюдается заметно меньшая чувствительность к последствиям, пояснила Набиуллина.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов отмечал, что на вторую волну COVID-19 некоторые правительства смогут списать решительные меры по сдуванию финансовых пузырей. Есть риск ухудшения ситуации в связи с необходимостью привести в соответствие с действительностью финансовые рынки, торговлю и экономику.