Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

 Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции

Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции
Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

 Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии
Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

 Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны

Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны
Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

 Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции

Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции
Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

 Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии
Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

 Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны

Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны
15:45   23 Июня 2020
Экономика

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Россия пострадает от кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, в меньшей степени, чем многие другие страны, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Выступая в Госдуме, она отметила, что и российский, и мировой ВВП неизбежно упадет, но потери РФ окажутся не такими серьезными, особенно по сравнению с тем, что происходило во время глобального спада 2007–2009 годов. Действующий прогноз предполагает снижение ВВП РФ на 4–6% в нынешнем году. Это тоже можно считать достаточно глубоким кризисом, и все же с учетом обстоятельств у России наблюдается заметно меньшая чувствительность к последствиям, пояснила Набиуллина.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов отмечал, что на вторую волну COVID-19 некоторые правительства смогут списать решительные меры по сдуванию финансовых пузырей. Есть риск ухудшения ситуации в связи с необходимостью привести в соответствие с действительностью финансовые рынки, торговлю и экономику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#набиуллина #экономика россии #банк россии #центробанк рф #пандемия #экономический кризис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...