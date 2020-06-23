Глава МИД РФ настаивает на проведении переговоров сторонами конфликта в Ливии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны конфликта в Ливии к переговорному процессу. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с коллегами из Китая и Индии.

Как подчеркнул глава ведомства, военное превосходство одной стороны над другой в ливийском конфликте за последние годы каждый раз было лишь временным. Единственный выход из сложившейся ситуации - это прекращение огня и начало переговорного процесса, уверен глава Министерства иностранных дел России.

Лавров также подчеркнул, что все три главных исторических района Ливии должны быть равноправно представлены в переговорах.