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15:31   23 Июня 2020
Армия

Российский МИД заявил об острой фазе кризиса в Ливии

Российский МИД заявил об острой фазе кризиса в Ливии

Нелегальные потоки турецкого вооружения в Ливию дестабилизируют обстановку в стране и приводят к дальнейшему обострению конфликта, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Внутриливийский кризис в настоящий момент находится в острой фазе, чему способствуют поставки вооружения в Ливию, в том числе, морскими грузоперевозками, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Ильичева. Он подчеркнул, что подобные обстоятельства препятствуют мирному урегулированию ситуации под надзором ООН.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в начале июня принял делегацию, в состав которой вошли глава Палаты представителей Ливии Агила Салех и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. В ходе встречи стороны подписали "Каирскую декларацию", описывающую шаги по мирному разрешению ливийского конфликта. Документ получил поддержку России, США, а также некоторых арабских стран и государств ЕС. Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отклонили инициативу.

Власти США и Турции продолжают распространять бездоказательные вбросы о якобы "участии" в контртеррористической операции ЛНА ЧВК "Вагнера". Подобные фейки используются Вашингтоном в качестве объяснения для союзников по НАТО необходимости вмешательства в ливийский кризис. Действия Анкары обусловлены теми же причинами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #турция #оон #ливия #мид рф #ильичев

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