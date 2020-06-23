Российский МИД заявил об острой фазе кризиса в Ливии

Нелегальные потоки турецкого вооружения в Ливию дестабилизируют обстановку в стране и приводят к дальнейшему обострению конфликта, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Внутриливийский кризис в настоящий момент находится в острой фазе, чему способствуют поставки вооружения в Ливию, в том числе, морскими грузоперевозками, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Ильичева. Он подчеркнул, что подобные обстоятельства препятствуют мирному урегулированию ситуации под надзором ООН.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в начале июня принял делегацию, в состав которой вошли глава Палаты представителей Ливии Агила Салех и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. В ходе встречи стороны подписали "Каирскую декларацию", описывающую шаги по мирному разрешению ливийского конфликта. Документ получил поддержку России, США, а также некоторых арабских стран и государств ЕС. Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отклонили инициативу.

Власти США и Турции продолжают распространять бездоказательные вбросы о якобы "участии" в контртеррористической операции ЛНА ЧВК "Вагнера". Подобные фейки используются Вашингтоном в качестве объяснения для союзников по НАТО необходимости вмешательства в ливийский кризис. Действия Анкары обусловлены теми же причинами.