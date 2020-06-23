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15:23   23 Июня 2020
Спорт

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович "подхватил" коронавирус в ходе благотворительных турниров на Балканах.

Джокович стал организатором турниров в Сербии, которые прошли с 13 по 14 июня, Хорватии, состоявшиеся с 20 по 21 июня, Боснии и Герцеговине, намеченные на 3-4 июля. Несмотря на благородную цель, Джокович проявил неосмотрительность и безответственность при организации игр.

Два игрока, Григор Димитров и Борна Чорич, уехали с коронавирусом из Хорватии, а вскоре заразился и сам Джокович.

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Автор: Кристина Мокроусова
#теннис #коронавирус

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