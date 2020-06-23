МИД РФ указал на сомнительность источников, из которых эксперты ООН черпают данные о Ливии

Эксперты ООН, которые обязаны следить за запретом поставок вооружения в Ливию, практикуют ангажированный подход, считает директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Мониторинг фактов нарушения эмбарго должен осуществляться специалистами из особой группы, созданной при санкционном комитете Совета Безопасности ООН 1970 по Ливии, передает РИА Новости слова Ильичева. Он подчеркнул, что структурой постоянно игнорируется базовый принцип работы, основанный на использовании достоверных данных. Директор департамента обратил внимание на то, что эксперты зачастую делают свои выводы на основе вбросов из сомнительных источников. Также он напомнил о ряде случаев, когда расследования по нарушениям эмбарго были заброшены специалистами.

США и Турция активно распространяют фейки о якобы "присутствии" на территории Ливии ЧВК "Вагнера". Вашингтон и Анкара утверждают, что будто бы российские бойцы принимают участие в контртеррористической операции, проводимой Ливийской национальной армией (ЛНА). Американская и турецкая стороны используют подобные вбросы, чтобы оправдать собственное вмешательство в Ливию.