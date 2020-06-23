Жена Ефремова встречалась со священником

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова встретилась для беседы со священником. Об этом сообщает телеканал "360".

Соответствующие кадры журналисты издания опубликовали в Сети.

Известный артист устроил смертельное ДТП поздним вечером 8 июня на Садовом кольце Москвы. Будучи в алкогольном опьянении, Михаил Ефремов влетел на собственном джипе в фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров после аварии умер от кровопотери. Сейчас актеру грозит до 12 лет колонии, его поместили под домашний арест.

Виновника смертельного ДТП актера Михаила Ефремова лишат права управления транспортным средством, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Ранее в СМИ обнародовали информацию, что Ефремов страдает хроническим алкоголизмом, поэтому его пожизненно лишат водительских прав.

Творческая элита страны по-разному отреагировала на пьяное ДТП с артистом. Одни стали защищать Ефремова, а вот известный телеведущий Владимир Познер заявил, что он заслуживает сурового наказания.