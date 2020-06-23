Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

Вопрос о понижении возраста уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений до 12 лет необходимо обсуждать совместно с психологами, педагогами и юристами, но прежде всего этот вопрос должны понимать ученые.

Об этом, выступая во вторник на пресс-конференции по теме «Что делать с малолетними преступниками?», которую провела Медиагруппа «Патриот», заявил заслуженный юрист, сенатор Алексей Александров.

Поводом для проведения пресс-конференции на подобную тему стало недавнее резонансное преступление в Красноярском крае, где банда подростков терроризировала целую деревню, совершали множественные противоправные действия и в итоге 13-летний член группировки изнасиловал и жестоко убил 12-летнюю девочку.

По его Александрова, в тех случаях, когда подростки ведут себя как садисты совершают жестокие, злобные преступления с тяжелыми последствиями. Он сам готов призывать к снижению возрастного порога для наступления уголовной ответственности до 12 лет.

В то же время сенатор добавил, что к решению таких вопросов необходимо подходить через обсуждение с учеными, психологами, педагогами и юристами, а затем предлагать их на рассмотрение парламента и президента.

В Советском Союзе, напомнил Александров, проблема подростковой преступности, стояла очень остро, несовершеннолетними совершались тяжкие преступления.

«Но в те времена большое значение предавалась уголовно-превентивной политике. Имели место предупреждение, воспитание детей в школе, коллективе, семье, нравственное, патриотическое. Учили доброте, — напомнил заслуженный юрист. — Сейчас этому недостаточно придается значение и рассматривается вопрос возложения обязанностей по воспитанию на начальную и среднюю школу».

Также Александров добавил, что детей необходимо воспитывать, чтобы каждый ребенок знал, что за его поступки придется понести жесткую ответственность, чтобы дети понимали, что такое преступление – для этого необходимо заниматься правовым просвещением.