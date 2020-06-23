Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

В Вене завершился первый раунд консультаций между Россией и США по вопросам стратегической стабильности. Спецпредставитель по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил позитивный прогресс в переговорах, а вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров увидел в этом хороший знак для продления договора по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Сам факт того, что американцы пошли на переговоры, говорит о том, что они близки к консенсусу с Россией по вопросу пролонгации СНВ-3. Они понимают, что этот договор есть последний рубеж контроля в области стратегической стабильности. Но такой шаг также нужно рассматривать со стороны внутриполитической жизни в США», — заметил эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Социологические опросы говорят, что республиканец Дональд Трамп проигрывает своему главному конкуренту в президентской гонке - демократу Джо Байдену. Стратегические переговоры в Вене – неплохой шанс для американского лидера вернуть доверие избирателей перед грядущими в ноябре 2020 года выборами, полагает Винокуров.

Рейтинг главы Белого дома упал отчасти из-за того, что США денонсировали договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019 года, а также договор по открытому небу. Успех по СНВ-3 закрепит за Трампом статус миротворца перед выборами, заметил дипломат.

Вашингтон также настаивал, чтобы в венских консультациях участвовал представитель Пекина, однако китайская сторона отказалась.

«Китай должен пересмотреть свое решение. Достижение статуса великой державы требует ответственного поведения. Нет больше Великой стены секретности в ее ядерном наращивании. Мы ждем Китай в Вене», — писал в своем Twitter Маршалл Биллингсли.

Британская The Guardian пишет, что США намерены привлечь Китай к новому соглашению, регулирующему не только стратегическое вооружение стран-участников, но и все их ядерное оружие. Это значит, что ограничения коснутся не только триады военно-морских сил, стратегической авиации и ракетных войск стратегического назначения, но и тактического ядерного оружия. Его Белый дом боится больше всего, убежден Винокуров.

«Американцы держат в уме, что Россия превосходит их по тактическому ядерному вооружению. Но мы держим его на своей территории, в отличие от США. Они расположили свои заряды в Европе», — обратил внимание специалист.

Винокуров надеется, что российско-американские консультации по стратегическому вооружению закончатся пролонгацией договора СНВ-3. Российскую делегацию возглавил опытный переговорщик — заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — это соглашение между Россией и США, которое контролирует два крупнейших атомных арсенала в мире. Договор был подписан в 2010 году, его действие заканчивается 5 февраля 2021 года.

СНВ-3 можно продлить при согласии обоих участников. Москва не раз заостряла на этом внимание, но Вашингтон пока официально не огласил свою позицию. Трамп заявлял о намерении создать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США. Пекин отверг идею американского президента.