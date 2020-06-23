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14:35   23 Июня 2020
Политика

Врач Пестрецов: поэтапная отмена ограничений убережет Петербург от второй волны Covid-19

Врач Пестрецов: поэтапная отмена ограничений убережет Петербург от второй волны Covid-19

Постепенное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, обезопасит Петербург от "второй волны", говорит врач-эксперт Тимур Пестерев.

По его словам, власти Петербурга поступают совершенно правильно, поэтапно и аккуратно выходя из ограничительных мер. Открывать опасные с эпидемиологической точки зрения предприятия можно в случае, если нет высоких цифр по статистике вируса, говорит Пестерев.

Петербург идет по консервативному пути и руководствуется медицинскими стандартами, что позволит уберечь горожан от "второй волны" вируса, пишет "Экономика сегодня".

Пестерев заявил, что до появления вакцины сохраняется потенциальная угроза, так что гражданам стоит внимательнее относиться к своему здоровью, несмотря на снятие ограничений. Безусловно, часть россиян переболела в бессимптомной форме, но для достижения коллективного порога еще далеко, заключает Пестерев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #петербург #коронавирус

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