Рар оценил самокритику Путина в статье о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин правильно сделал, написав на английском языке статью о Второй мировой войне для журнала National Interest, в которой призвал разные страны начать диалог о тех событиях и для этого открывать свои архивы, предавая гласности ранее неизвестные документы и о самой войне, и о предвоенном периоде.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал немецкий политолог Александр Рар, отметив, что статья российского лидера является достаточно самокритичной и предлагает историкам разных стран начать диалог.

«Я считаю, что Путин правильно сделал, что написал эту статью, потому что она и достаточно тоже самокритичная, она вызывает на разговор, она вызывает на дискуссию, она дает предложения историкам начать открывать архивы и переговариваться», — заявил Александр Рар.

При этом немецкий политолог, координатор проектов «Германо-российского форума» добавил, что поддерживает российского лидера и считает, что разговор надо начинать именно так.

Напомним, статья Владимира Путина «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны» (The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II) была опубликована в журнале National Interest 18 июля. В ней президент России назвал подлостью попытки приравнять Советский Союз к гитлеровской Германии в вопрос ответственности за начало Второй мировой войны и привел множество фактов, разоблачающих попытки исказить историю. Кроме того, Путин рассказал о том, какой опыт мировое сообщество вынесло из самого страшного военного конфликта ХХ века.