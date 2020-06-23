"Высшая школа экономики" возглавила рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг сотни лучших российских вузов, определив на первое место Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Прошлогодний лидер МИСиС занял 16-е место.

В 2020 году редакция журнала решила пересмотреть методику составления топа. В итоге изменился такой критерий, как "Качество образования": в него добавили параметр "Качество преподавателей". В нем оценивается уровень зарплаты преподавателей вуза, общее соотношение преподавателей и студентов, а также доля зарубежных преподавателей.

Суммарный результат "Высшей школы экономики" составил 68,07 баллов из 100 возможных. Вторую строчку занял МГУ, набрав 67,55 балла. И замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт с 53 баллами.