Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции

Фейки о конституционных поправках в преддверии голосования станут еще изощреннее, а количество «вбросов» ложной информации существенно возрастет, уверен глава комиссии ОП РФ по развитию СМИ Александр Малькевич.

Ранее журналист сообщал о протестной акции некой «партии мертвых». В Петербурге неизвестные в мрачных костюмах и масках проникли на Волковское кладбище и сфотографировались у могил с плакатами «Да, смерть. Да, поправки!», пародируя национал-большевистский* лозунг из 90-х годов. Медиа «Радио Свобода», подконтрольное Госдепу США, поспешило широко осветить едва ли значимое кладбищенское мероприятие.

«Осталась неделя до голосования. Уже с четверга начинается неделя общероссийского голосования, и я прогнозирую, что будет скачок фейков в социальных сетях снова. С четверга начнутся разнообразные «вбросы» о том, как что-то нарушают, куда-то не пускают — в общем, традиционный набор установок. Это будет одна волна», — рассказал общественник корреспонденту «Политики сегодня».

Фейковые новости будут тиражироваться через СМИ и иностранных агентов, отметил Малькевич. Он не исключает, что «перфоманс» на кладбище организован не без участия журналистов либеральных изданий, изголодавшихся по скандальным инфоповодам.

«Мы с вами вообще не знаем, что это за «партия мертвых». Такой политической силы не существует. Вот как работает западная журналистика: берутся шесть или семь клоунов, актеров. Встали вокруг могил, сфотографировались — из этого раздувается новость про какой-то «протест», — объясняет журналист схему работы антироссийских СМИ.

Фальшивые новости регулярно появляются в прозападных медиа. Например, на одном из сайтов проекта «Радио Свобода» красуется заголовок: «Правительство Германии осуждает голосование в РФ по поправкам», а вот в самой статье речь идет совсем о другом. Таким образом полностью искажается суть написанного.

«Начинаем разбираться: оказывается, это не правительство Германии сделало такое заявление, а посол Украины в Германии рассказал якобы о мнении правительства Германии, сославшись на какого-то клерка», — приводит пример Малькевич.

Не отстает от американских коллег и немецкое издание «Дойче Велле», вещающее в России. Правда, о журналистике речи не идет — старейшее СМИ Германии превратилось в антироссийскую агитку, следует из наблюдений главы Комиссии ОП РФ по СМИ.

«Там вообще нет журналистики в отношении конституционных поправок. Там идет вал публикаций с карикатурами. Вот это называется немецкая журналистика, созданная на деньги налогоплательщиков. Какие-то частушки, пародии, хохмы… Никакого отношения это к журналистике не имеет вообще», — подчеркнул журналист.

Ранее «Политика сегодня» выяснила, как организаторы общественной кампании «НЕТ!» конституционным поправкам пытаются подкупить блогеров и журналистов.

*организация запрещена на территории РФ.