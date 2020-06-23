Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал ввести санкции против лиц, сотрудничающих с боевиками в Триполи.

Накануне, 22 июня, делегация африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) прибыла в ливийскую Зувару. Военные встретились с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС), открыто обозначив позицию американской стороны относительно ситуации в Ливии.

Комментируя новости об этом визите, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал ввести санкции в отношении тех, кто сотрудничает с преступным режимом ПНС. Он подчеркнул, что военнослужащие из AFRICOM встретились, в том числе, с "серым кардиналом террористов", главой так называемого МИД ПНС Фатхи Башагой. Слова Малькевич приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

В связи со сложившейся ситуацией Малькевич призвал создать особый перечень — «список Шугалея», — и внести в него, в первую очередь, лидеров преступного правительства, а также тех, кто с ним сотрудничает.

Башага, на самом деле, связан с терроризмом достаточно тесно. Он является активным пособником боевиков, ему подчиняются бандформирования, уличенные во множестве тяжких преступлений. Это группировки контактируют с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Само ПНС и вовсе юридически нелигитимно, так как оно было создано на основе Схиратских соглашений и утратило свой мандат, который истек еще два года назад.