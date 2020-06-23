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14:07   23 Июня 2020
Армия

В МИД РФ развенчали слухи о "российском присутствии" в Ливии

В МИД РФ развенчали слухи о "российском присутствии" в Ливии

Источником слухов о якобы присутствии "российских наемников" на ливийской территории являются недостоверные данные, считает директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Конфиденциальный доклад ряда экспертов для ООН о якобы "присутствии" в Ливии ЧВК "Вагнера" ранее был растиражирован западными журналистами. Ильичев отметил, что информация, приведенная в документе, голословна и основана на недостоверной информации, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что все лица, которым приписывают "участие" в боевых действиях, не покидали российских границ, а сами списки скопированы с базы украинского ресурса радикальной направленности "Миротворец".

Директор департамента МИД России также потребовал от ООН провести расследование по факту утечки конфиденциального доклада, предназначенного для Совета безопасности Организации Объединенных Наций, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что это уже не первый случай, когда секретные документы ООН попадали в медиапространство. Он также добавил, что документ, составленный на основе информации от сомнительных заинтересованных источников, имеет явный антироссийский характер.

Вбросы о якобы присутствии в Ливии ЧВК "Вагнера" неоднократно делались США и Турцией, утверждающими об ее участии в контртеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА). Таким образом Вашингтон и Анкара пытались обосновать военную интервенцию в Ливию.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #ливия #мид рф

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