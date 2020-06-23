Экстренные службы проверяют информацию об обрушении дома в Петербурге

Люди могут находиться под завалами обрушившегося в Санкт-Петербурге здания. Соответствующая информация поступила на пульт спасателей во вторник.

Здание в Красносельском районе Санкт-Петербурга частично обрушилось во вторник, 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По имеющейся информации, под завалами могли оказаться люди, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По факту сообщения проводится проверка, правоохранители выехали на место ЧП.