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14:02   23 Июня 2020
Происшествия

Экстренные службы проверяют информацию об обрушении дома в Петербурге

Экстренные службы проверяют информацию об обрушении дома в Петербурге

Люди могут находиться под завалами обрушившегося в Санкт-Петербурге здания. Соответствующая информация поступила на пульт спасателей во вторник.

Здание в Красносельском районе Санкт-Петербурга частично обрушилось во вторник, 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По имеющейся информации, под завалами могли оказаться люди, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По факту сообщения проводится проверка, правоохранители выехали на место ЧП.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #чп #обрушение

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