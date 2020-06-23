Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

 Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции

Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции
Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

 Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии
Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

 Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны

Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны
Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

 Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции

Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции
Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

 Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии
Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

 Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны

Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны
13:47   23 Июня 2020
Экономика

Мишустин: зарплаты в РФ должны выплачивать вовремя даже во время пандемии

Мишустин: зарплаты в РФ должны выплачивать вовремя даже во время пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с требованием своевременных выплат заработных плат в стране, несмотря на условия пандемии коронавируса.

Заработные платы гражданам РФ должны выплачиваться своевременно даже в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава федерального правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам Мишустина, подписано постановление, дающее гражданам дополнительные гарантии. Оно позволяет более гибко решать возникающие вопросы.

Согласно документу, для занятых на Крайнем Севере должна сохраняться возможность реализации в будущем году права на получение компенсации от работодателя по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, на тот случай, если работник не использовал это право в период ограничений из-за пандемии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #зарплаты #выплата #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...