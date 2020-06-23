Мишустин: зарплаты в РФ должны выплачивать вовремя даже во время пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с требованием своевременных выплат заработных плат в стране, несмотря на условия пандемии коронавируса.

Заработные платы гражданам РФ должны выплачиваться своевременно даже в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава федерального правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам Мишустина, подписано постановление, дающее гражданам дополнительные гарантии. Оно позволяет более гибко решать возникающие вопросы.

Согласно документу, для занятых на Крайнем Севере должна сохраняться возможность реализации в будущем году права на получение компенсации от работодателя по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, на тот случай, если работник не использовал это право в период ограничений из-за пандемии.