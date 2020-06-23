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13:37   23 Июня 2020
Происшествия

Адвокат: Майкл Калви болен раком

Адвокат: Майкл Калви болен раком

Правозащитник Тимофей Гриднев сообщил о состоянии своего подзащитного, когда подавал апелляционную жалобу. У Майкла Калви, который является основателем инвестиционного фонда Baring Vostok, врачи выявили онкологическое заболевание.

Защита попросила учесть этот факт при решении суда и подала соответствующие документы. Сейчас Калви находится под домашним арестом до 13 августа.

Уголовное дело возбудили в феврале прошлого года по заявлению акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Также в подобных условиях перебывают еще шесть фигурантов дела. Среди них коллега Калви по фонду Филипп Дельпаль, а также бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев.

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Автор: Василий Пименов
#суд #защита #калви

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