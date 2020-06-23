Ученые рассказали о состоянии добровольцев после введения вакцины от COVID-19

Все участники эксперимента испытывали нормальные поствакцинальные реакции, которые впоследствии прошли.

Сотрудники научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета рассказали о самочувствии добровольцев, на которых опробовали вакцину от COVID-19. В первые часы после инъекций у пациентов повысилась температура, появилась головная боль. В течение дня эти симптомы прошли самостоятельно.

Пресс-служба университета сообщает, что реакции пациентов на новый препарат являются стандартными. Перед участием в эксперименте все добровольцы были заранее предупреждены о возможных рисках.

Разработанную в Москве вакцину от COVID-19 ввели 38 добровольцам. Тестирование препарата проводилось в два этапа. Первые 18 участников исследования получили вакцину 18 июня. Вторая группа из 20 добровольцев была вакцинирована спустя неделю.