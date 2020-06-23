Каждый второй россиянин намерен принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

Больше половины опрошенных россиян заявили о намерении принять участие в предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Четверть россиян признались, что планируют принять участие в голосовании заблаговременно, однако большая часть жителей России намерена поучаствовать в мероприятии 1 июля. Еще 20 процентов респондентов пока не уверены, будут ли принимать участие в голосовании. Согласно предварительному опросу, каждый седьмой житель страны проголосует за вступление в силу подготовленных поправок, говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кабмин предлагает закрепить в Основном законе доступную медпомощь, защиту прав детей и многие другие дополнения. Глава государства Владимир Путин объявил 1 июля выходным днем, чтобы все жители страны могли принять участие в голосовании. Россияне смогут поучаствовать в мероприятии как на избирательных участках, так и у себя из дома.