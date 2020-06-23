Власти Нидерландов согласились рассмотреть российские доводы по катастрофе МН17

Украина может стать новым фигурантом дела по крушению малайзийского пассажирского лайнера над Донецкой областью летом 2014 года, так как киевские власти на закрыли воздушное пространство для полета гражданских судов в зоне, где в то время шли активные боевые действия. на что неоднократно указывала Россия.

Об этом сообщает телеканал «Царьград», приводя заявление голландского адвоката Сабине тен Дуссхате, которая защищает россиянина Олега Плуталова.

По словам адвоката, власти Нидерландов наконец согласились рассмотреть вопрос, почему украинские власти не закрыли в 2014 году воздушное пространство над зоной боевых действий на Востоке Украины, к чему Россия призывала с самого начала расследования.

Российские эксперты, которых, в отличие от представителей Украины, Нидерланды не пригласили в состав Совместной следственной группы, недоумевали, наблюдая как голландские следователи закрывают глава на роль Киева в трагедии, которая унесла почти триста жизней. Теперь к их мнению, наконец, прислушались. Расследование того факта, что воздушное пространство над зоной боевых действий было оставлено открытым для полетов гражданской авиации, продолжится, как ожидается, полгода.

Также голландский адвокат сообщила, что с юридической стороны нет никаких препятствий входу России в состав Совместной следственной группы, в чем эй отказывалось на протяжении всех прошедших с момента трагедии лет. Сабине тен Дуссхате напомнила, что Россия подписалась под принятой 15 ноября 2000 года Конвенцией ООН «против трансатлантической организованной преступности».

Напомним, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», на борту которого находились 298 человек, выполнял 17 июня 2014 года рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит над Донецкой область, где в то время Вооруженные силы Украины проводили военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Киев поспешил обвинить в трагедии донецких ополченцев и Россию, заявив, что лайнер был сбит ракетой «Бук», однако не предоставив этому никаких доказательств. В ДНР в ответ на эти обвинения заявили, что не располагали технической возможностью, чтобы сбить лайнер, пролетавший на высоте более 10 тысяч метров. Россия, со своей стороны, также отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что еще советские ракеты «Бук», одной из которых, по заявлениям украинской стороны, был сбит «Боинг», остались только на вооружении украинской армии.

При этом сам Киев в ходе расследования отказался предоставить прокуратуре Нидерландов данные своих радаров, заявив, что те в момент катастрофы находились «на ремонте».