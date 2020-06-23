Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет

Вице-президент Федерального союза адвокатов РФ Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни. СМИ рассказали о предполагаемой причине смерти экс-сенатора.

Пресс-служба НСН сообщила о смерти Евгения Тарло. По данным журналистов, бывший член Совфеда, вице-президент Федерального союза адвокатов России Тарло скончался в возрасте 62 лет.

Источник НСН рассказал, что талантливый автор и публицист имел проблемы с сердцем. Журналисты предполагают, что Тарло умер от инфаркта.

Выдающийся политик запомнился многим россиянам благодаря руководству фонда "Правовое государство". Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.