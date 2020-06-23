Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

 Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции

Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции
Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

 Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии
Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

 Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны

Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны
Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

Юрист Александров призвал заниматься правовым просвещением детей

 Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции

Прозападные СМИ забыли о журналистике, тиражируя карикатуры и фейки о Конституции
Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

Ильичев: в докладе экспертов ООН по Ливии масса сознательных фальсификаций

 Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии

Набиуллина заявила об устойчивости экономики России к последствиям пандемии
Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

 Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны

Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны
13:28   23 Июня 2020
Происшествия

Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет

Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет

Вице-президент Федерального союза адвокатов РФ Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни. СМИ рассказали о предполагаемой причине смерти экс-сенатора.

Пресс-служба НСН сообщила о смерти Евгения Тарло. По данным журналистов, бывший член Совфеда, вице-президент Федерального союза адвокатов России Тарло скончался в возрасте 62 лет.

Источник НСН рассказал, что талантливый автор и публицист имел проблемы с сердцем. Журналисты предполагают, что Тарло умер от инфаркта.

Выдающийся политик запомнился многим россиянам благодаря руководству фонда "Правовое государство". Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#смерть #сенатор #тамбов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...