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13:27   23 Июня 2020
Общество

Почему подростки становятся преступниками обсудят эксперты в медиацентре "Патриот"

Почему подростки становятся преступниками обсудят эксперты в медиацентре "Патриот"

Проблему преступлений среди подростков обсудят эксперты в рамках онлайн-эфира Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей.

Недавно страну облетела шокирующая новость о банде несовершеннолетних разбойников, которые совершили несколько налетов на поселок в Шушенском районе Красноярского края. Они изнасиловали и убили 12-летнюю девочку. Страшный инцидент обнажил проблему преступности среди подростков, пишет ФАН.

По данным МВД РФ, эта категория граждан все чаще совершает тяжкие и особо тяжкие деяния. В 2018 году их было 9 716, а в 2019 — уже 10 113. Наметилась опасная тенденция, утверждают эксперты: на преступления чаще стали идти дети до 14 лет.

Призвать к законному ответу таких нарушителей возможности фактически нет. Система профилактики преступности среди юного поколения не налажена, а ориентированность на "дружественное ребенку правосудие" приводит к замалчиванию деяний. В то же время среди подростков набирает популярность бандитская субкультура АУЕ. Дети требуют дань со сверстников, подвергая издевкам не только их, но и взрослых людей. В таких кругах процветает культивация преступной культуры.

Методы профилактики и борьбы с подобными страшными явлениями обсудят эксперты в рамках онлайн-эфира "Они же дети. Что делать с малолетними преступниками?". Медиагруппа "Патриот" приглашает к участию в обсуждении темы всех представителей СМИ, независимо от их политических предпочтений.

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Автор: Кристина Мокроусова
#преступность #фан

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