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13:27   23 Июня 2020
Общество

Путин приедет на открытие Ржевского мемориала

Путин приедет на открытие Ржевского мемориала

Президент России Владимир Путин собирается приехать на торжественное открытие мемориала Советскому солдату в Тверской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента Владимир Мединский на онлайн-брифинге объявил, что мемориал у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области откроют 30 июня. Он отметил, что мемориал в память о солдатах Красной армии должен был быть готов еще в апреле, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Создание мемориала Советскому солдату было инициировано ветеранами Великой Отечественной войны. Он возведен за счет средств с народных пожертвований.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #вов

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