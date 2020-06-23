Песков объяснил расхождение в статьях США и РФ о потерях Красной армии в Ржевской битве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил расхождение в русской и английской статьях о потерях Красной армии в Ржевской битве. По его словам, нужно верить информации, опубликованной на русском языке.

В статье президента РФ Владимира Путина к 75-летию победы в Великой Отечественной войне говорится о потерях в Ржевской битве. В русской публикации названа цифра в 1 млн 342 тыс. 888 человек, а в The National Interest — 1 млн 154 тыс. 698 человек.

Песков объяснил, что в The National Interest статья ушла заранее, а работа в архивах велась до последнего момента. В итоге более точные данные попали в российскую версию. Цифры действительно разные, но точная информация опубликована на русском языке, уточнил Песков.